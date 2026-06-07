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Военный парад во Франции будет посвящен поддержке Украины, - Le Figaro

14:47 07.06.2026 Вс
2 мин
Парад 2026 года будет масштабнее прошлогоднего
aimg Татьяна Степанова
Фото: военный парад во Франции будет посвящен поддержке Украины (Getty Images)

Традиционный военный парад во Франции в честь Дня взятия Бастилии, который состоится 14 июля, будет посвящен поддержке Украины и демонстрации готовности Запада противостоять российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что в этом году парад на Елисейских полях в Париже по своему размаху существенно превысит прошлогодние показатели.

В марше примут участие около 10 000 военнослужащих. Кроме того, военное командование Франции приняло решение примерно на 30% увеличить количество привлеченной тяжелой наземной техники и боевой авиации.

Это мероприятие будет иметь особое политическое значение, поскольку оно станет последним военным парадом во времена каденции действующего президента Эммануэля Макрона.

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Главным и наиболее зрелищным элементом воздушной части парада станет демонстрация совместного украинско-французского авиационного братства.

Двумя истребителями Mirage 2000 будут пилотировать украинский и французский летчики. При этом один из боевых самолетов будет символически перекрашен в государственные цвета Украины.

В целом вся концепция будущего парада формировалась французским Генштабом с учетом нынешней критической стратегической ситуации в Европе.

Париж стремится наглядно продемонстрировать реальные результаты масштабного перевооружения собственной армии на фоне войны России против Украины.

В параде примут участие французские подразделения, которые были развернуты на восточном фланге НАТО, в частности в Эстонии, Польше и Румынии.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции, который состоится в середине июня. Он намерен затронуть ряд тем, включая вопросы безопасности Украины.

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