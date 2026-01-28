RU

Образование Деньги Изменения

Воинский учет без ТЦК и медкомиссий: кому и как теперь можно оформиться онлайн

Иллюстративное фото: приложение Резерв+ ( Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

В Украине заработала новая функция в приложении Резерв+, которая позволяет оформить учет онлайн всего за несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Новая опция позволяет стать на воинский учет без посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Данная функция доступна даже для граждан, находящихся за рубежом.

В Минобороны заявили, что нововведение должно существенно упростить процедуру для призывников и военнообязанных. Теперь не будет никаких очередей, бумажных справок и личных визитов в территориальные центры комплектования - весь процесс будет происходить в смартфоне.

Кто может стать на учет онлайн

Воспользоваться сервисом могут не все. Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые.

В частности:

  • юноши 2009 года рождения - до 31 июля;
  • мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если они:

    • ранее не состояли на воинском учете;

    • имеют биометрические документы - ID-карту или биометрический загранпаспорт.

В то же время мужчинам, которые были сняты с учета, а также женщинам, необходимо обращаться в ТЦК и СП лично.

Как стать на воинский учет в Резерв+

Процедура максимально проста:

  1. Установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии.
  2. Авторизоваться в приложении.
  3. Выбрать функцию "Встать на учет.
  4. Дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на учет в приложении появится Резерв ID:

  • со статусом "На учете" - для граждан 17-24 лет;
  • или "Военнообязанный" - для мужчин 25-59 лет.

Что дает новая функция

Запуск онлайн-учета в Резерв+ позволяет:

  • быстро стать на учет без медосмотров и бумажной волокиты;
  • оформить все из любой точки мира;
  • ускорить и упорядочить ведение воинского учета;
  • уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.

Онлайн-постановка на учет предусмотрена для мужчин, которые оформляют его впервые, при условии наличия биометрических документов.

В Минобороны отмечают, что нововведение должно упростить процедуру для граждан и одновременно уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.

 

Напомним, недавно правительство приняло постановление №1632, которым утвердило порядок реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее мы писали, что оплатить штраф от ТЦК онлайн можно, но это не спасает от мобилизации, если нет оснований для отсрочки.

