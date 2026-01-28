Воинский учет без ТЦК и медкомиссий: кому и как теперь можно оформиться онлайн

В Украине заработала новая функция в приложении Резерв+, которая позволяет оформить учет онлайн всего за несколько кликов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Новая опция позволяет стать на воинский учет без посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Данная функция доступна даже для граждан, находящихся за рубежом.
В Минобороны заявили, что нововведение должно существенно упростить процедуру для призывников и военнообязанных. Теперь не будет никаких очередей, бумажных справок и личных визитов в территориальные центры комплектования - весь процесс будет происходить в смартфоне.
Воспользоваться сервисом могут не все. Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые.
В частности:
ранее не состояли на воинском учете;
имеют биометрические документы - ID-карту или биометрический загранпаспорт.
В то же время мужчинам, которые были сняты с учета, а также женщинам, необходимо обращаться в ТЦК и СП лично.
Процедура максимально проста:
После успешной постановки на учет в приложении появится Резерв ID:
Запуск онлайн-учета в Резерв+ позволяет:
Онлайн-постановка на учет предусмотрена для мужчин, которые оформляют его впервые, при условии наличия биометрических документов.
В Минобороны отмечают, что нововведение должно упростить процедуру для граждан и одновременно уменьшить нагрузку на ТЦК и СП.
Напомним, недавно правительство приняло постановление №1632, которым утвердило порядок реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.
Ранее мы писали, что оплатить штраф от ТЦК онлайн можно, но это не спасает от мобилизации, если нет оснований для отсрочки.