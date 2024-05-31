Военный билет по QR-коду, тарифы на свет, график поездов: главные изменения июня в Украине

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Запуск электронного военного билета

Украинцы получили возможность обновить свои данные в ТЦК и СП онлайн с помощью приложения "Резерв+", которое заработало в тестовом режиме в мае.

С 18 июня планируется полноценный запуск сервиса с появлением дополнительной функции – цифрового военно-учетного документа (ВУД) с QR-кодом. Отсканировав его, можно будет получить всю информацию о военнообязанном, призывнике и резервисте, в частности сведения о звании, специальности, военном учете, результатах медосмотра.

Электронный ВУД будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и бумажный документ. Проверять его могут работники ТЦК и Нацполиции. QR-код можно использовать при пересечении границы.

Согласно новым правилам мобилизации, военнообязанные украинцы за рубежом будут получать консульские услуги только после уточнения данных в ТЦК.

Они также могут сделать это онлайн в приложении "Резерв+", но когда оно заработает полноценно. Услуги в консульствах будут предоставляться со второй половины июня при наличии соответствующего QR-кода электронного ВУД в приложении.

Фото: в "Резерв+" появится военный билет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как пояснили в МИД Украины, код для получения консульской услуги нужно сгенерировать не раньше, чем за 3 дня до обращения. Отсканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных и права на получение консульской услуги.

До 18 июня 2024 (до запуска электронного кабинета призывника в "Резерв+") консульские услуги будут предоставлять при наличии бумажного ВУД (приписного или военного билета).

Все, что нужно знать об обновлении данных военнообязанного, какие функции уже есть и планируются в "Резерв+", и может ли прийти электронная повестка в приложении, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Онлайн-рекрутинг через "Резерв+"

Вместе с введением цифрового ВУД Минобороны анонсировало еще одну функцию в "Резерв+" – онлайн-рекрутинг в ряды Сил обороны.

Точную дату запуска пока не называют. Однако известно, что в приложении военнообязанный сможет посмотреть актуальные вакансии в ВСУ и по телефону подать заявку на ту специальность, которую он выбрал самостоятельно.

Онлайн-рекрутинг уже работает в Украине. Минобороны сотрудничает с платформами (LobbyX, work.ua, robota.ua, olx и Единый портал вакансий Госслужбы занятости), где украинцы могут по собственному желанию и способностям выбрать вариант службы в армии, узнать обязанности по конкретной специальности и условия прохождения службы.

Фото: в приложении для военнообязанных появится опция рекрутинга (Getty Images)

На указанных сайтах размещены вакансии от различных подразделений и воинских частей, на которые можно отправиться отправив резюме.

Кроме онлайн-рекрутинга в приложении "Резерв+" в будущем также планируют добавить опцию электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Тарифы на электроэнергию

С 1 июня нужно готовиться к повышению стоимости электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса.

В Минэнерго отметили, что необходимость увеличения тарифов связана с критической ситуацией в энергосистеме, которая требует восстановления после российских обстрелов.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что вопрос об изменении стоимости электроэнергии для бытовых потребителей должны решить до конца недели.

Новый тариф на свет установят дифференцированным – зависит от объемов потребления. По словам Гринчук, это будет побуждать не просто к экономному, а к разумному потреблению.

По данным источников РБК-Украина в правительстве и на энергорынке, цена может остаться на уровне 2,64 грн/кВт-ч только за первые 100 кВт потребленной электроэнергии в месяц. За киловатты сверх этого объема придется заплатить на 80% больше – 4,8 грн/кВт-ч.

К примеру, если за месяц на счетчике "набежало" 250 кВт электроэнергии, ее стоимость составит 984 грн (100 кВт*2,64 грн + 150 кВт*4,8 грн). Сейчас за 250 кВт бытовые потребители платят 660 грн.

Фото: тариф на свет вырастет с 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июня 2024 установила следующие максимальные предельные цены для небытовых потребителей (на рынке на сутки вперед):

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-ч (ранее 3000 грн/МВт-ч)

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-ч (ранее 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт-ч)

с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-ч (ранее 7500 грн/МВт-ч)

Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке:

с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-ч (ранее 4000 грн/МВт-ч)

с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – цена остается 8250 грн/МВт-ч

с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-ч (ранее 8250 грн/МВт-ч)

с 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-ч (ранее 4000 грн/МВт-ч).

Повышение цен на свет для бизнеса в НКРЭКУ объясняют возможностью увеличить импорт электроэнергии в вечернее и ночное время, что позволит сбалансировать рынок.

Общение с налоговой – по видеосвязи

16 июня вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, которые облегчат общение с представителями Государственной налоговой службы (ГНС).

Налогоплательщики смогут связаться с органом контроля в режиме видео. На веб-портале ГНС появится специальный раздел, где будет доступна запись на видеоконференцию и инструкции по подключению. Порядок такого взаимодействия будет урегулирован дополнительными нормативно правовыми актами.

Во время видеоконференции можно будет решить следующие вопросы:

обжаловать налоговые уведомления и другие решения ГНС;

обжаловать решение об отказе в регистрации налоговой накладной/ расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных;

рассмотреть материалы проверок, включая электронную проверку.

"Укрзализныця" ускоряет поезда в Польшу

Время поездки из Польши в Украину и обратно сократится на 1 час 23 минуты уже с 9 июня. Как сообщили в "Укрзализныце", это стало возможным благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

Фото: "Укрзализныця" сократит время движения рейсов в Польшу (Getty Images)

Новый график движения поездов будет следующим:

Поезд №67 Киев – Варшава

Отправление из Киева: 19:45 (вместо 18:19)

Прибытие в Варшаву: 10:18 (вместо 10:15)

Поезд №68 Варшава – Киев

Отправление из Варшавы: 17:48 (вместо 17:50)

Прибытие в Киев: 12:13 (вместо 12:17)

Поезд №119 Днепр – Киев – Хелм

Отправление из Днепра: 21:48

Отправление из Киева: 06:27 – 06:47

Прибытие в Хелм: 16:33 (вместо 17:20)

Поезд №120 Хелм – Киев – Днепр

Отправление из Хелма: 10:37 (вместо 10:27)

Отправление из Киева: 22:39 – 23:13

Прибытие в Днепр: 07:28

Поезд №19 Киев – Хелм

Отправление из Киева: 19:45 (вместо 18:19)

Прибытие в Хелм: 05:42 (вместо 04:55)

Поезд №20 Хелм – Киев

Отправление из Хелма: 22:43 (вместо 23:40)

Прибытие в Киев: 12:13 (вместо 12:17)

Поезд №23 Киев – Хелм

Отправление из Киева: 21:41 (вместо 22:40)

Прибытие в Хелм: 11:15 (вместо 11:05)

Поезд №24 Хелм – Киев

Отправление из Хелма: 15:55 (вместо 16:42)

Прибытие в Киев: 05:13 (вместо 05:39)

Летние каникулы 2024

В большинстве украинских школ сегодня, 31 мая, прозвучит последний звонок. При этом по рекомендации Минобразования и науки, летние каникулы официально должны начаться с 29 июня 2024.

В июне в школах будет проходить аттестация и компенсаторные занятия, которые ввели для преодоления образовательных потерь из-за полномасштабной войны.

Однако каждая школа может установить график обучения и дополнительных занятий для детей по своему усмотрению.

Подробнее о датах каникул в образовательных учреждениях по регионам говорится в материале.

Праздники и выходные в июне

В первый месяц лета украинцы могли бы иметь "длинные" выходные с 22 по 24 июня (Троица), а также выходной 28 июня по случаю Дня Конституции. Но во время военного положения (будет действовать по меньшей мере до 12 августа 2024) все дополнительные выходные на праздники отменяются.

Таким образом, выходными в Украине будут только субботы и воскресенья: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июня.

При подготовке материала использовались: публикации портала Минобороны Украины, заявления представителей МОУ, разъяснение МИД, заявление заместительницы министра энергетики Светланы Гринчук, публикации Правительственного портала и Государственной налоговой службы, сообщение на Facebook-странице "Укрзализныци".