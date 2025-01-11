Военный билет пленного из КНДР выписан на жителя России, - росСМИ

Поддельный военный билет, найденный у пленного военного КНДР в Курской области, выписан на имя реального жителя российской республики Тыва (Тува).

В военном билете, который обнаружили у пленного, указано имя жителя Тывы Антонина Аранчина, 1998 года рождения. В документе указано место рождения (город Туран в Тыве) и гражданская специальность (портной), но отсутствуют фотография, подпись и даты.

Журналисты установили, что данные из билета принадлежат реальному человеку. Издание нашло жителя Тывы с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения.

Единственное отличие - место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчина - село Эрзин, также расположенное в Тыве.

Однако в открытых источниках никаких упоминаний о связи Аранчина с профессией портного нет. В 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве, а в 2023 году в заявках на микрозаймы указывал разные должности: охранник гастронома и пенсионер.

Судя по информации, ему неоднократно отказывали в займах из-за низкой платежеспособности.