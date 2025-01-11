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Военный билет пленного из КНДР выписан на жителя России, - росСМИ

Фото: Военный билет пленного из КНДР был выписан на жителя России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У пленного военного КНДР обнаружили поддельный военный билет с данными реального жителя российской Тывы. Анализ показал, что использованы настоящие личные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Агентство. Новости".

Поддельный военный билет, найденный у пленного военного КНДР в Курской области, выписан на имя реального жителя российской республики Тыва (Тува).

В военном билете, который обнаружили у пленного, указано имя жителя Тывы Антонина Аранчина, 1998 года рождения. В документе указано место рождения (город Туран в Тыве) и гражданская специальность (портной), но отсутствуют фотография, подпись и даты.

Журналисты установили, что данные из билета принадлежат реальному человеку. Издание нашло жителя Тывы с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения.

Единственное отличие - место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчина - село Эрзин, также расположенное в Тыве.

Однако в открытых источниках никаких упоминаний о связи Аранчина с профессией портного нет. В 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве, а в 2023 году в заявках на микрозаймы указывал разные должности: охранник гастронома и пенсионер.

Судя по информации, ему неоднократно отказывали в займах из-за низкой платежеспособности.

 

Северокорейские войска на войне против Украины

Северная Корея оказывает военную поддержку России в войне против Украины. По данным украинской разведки, первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область России 23 октября 2024 года.

Впоследствии сообщалось об около 12 тысячах северокорейских военных в России. Украинские силы уже вступили в бой с этими подразделениями на территории Курской области.

И на днях даже впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это задание было со звездочкой, потому что Россия делает все для того, чтобы скрыть участие войск КНДР в Курской области против ВСУ.

Позже СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области. Одного из них пленили бойцы ССО, другого - украинские десантники.

У одного из них был при себе российский военный билет на чужое имя, у другого - никаких документов при себе не было. Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках и сейчас находятся в Киеве, где с ними проводят следственные действия.

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