Военный комитет НАТО впервые за 8 лет посетил Киев

По словам Драгоне, визит в Киев стал выполнением обещания, которое он дал главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Адмирал назвал украинского генерала своим хорошим другом.

Приезд Военного комитета также стал продолжением июньского визита Североатлантического совета в Украину.

"После восьмилетнего перерыва Военный комитет НАТО возвращается в Киев с официальным визитом. И хотя физически нас здесь не было, Украина всегда оставалась в наших мнениях, обсуждениях, решениях и дальнейших действиях – ежедневно", - сказал Драгоне.

О чем говорили в Киеве

В ходе визита представители 32 стран НАТО встретились с Михаилом Драпатым и украинскими военными.

Одной из главных тем стала ситуация в поле боя. Делегация намеревалась получить непосредственно от украинского командования свежую оценку хода войны.

Представители Североатлантического союза также обсудили, в какой дополнительной помощи нуждается Украина и что НАТО может сделать для ее поддержки.

Драгоне выразил поддержку Украине

Глава Военного комитета НАТО также отдельно обратился к тем, кто, по его словам, пытается ослабить поддержку Украины через саботаж, кибератаки и нарушение воздушного пространства.

"Тем, кто считает, что актами саботажа, кибератаками и нарушением воздушного пространства можно взорвать нашу поддержку и решимость, я отвечу: вы терпите неудачу", - заявил адмирал.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО продолжает расти, а единство государств Альянса, по его словам, остается более крепким, чем когда-либо.

Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что в Киеве также состоялось первое в истории отношений Украины и НАТО заседание Совета Украина-НАТО на уровне Военного комитета именно на территории Украины.

Заседание прошло под председательством главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Делегация Военного комитета НАТО уже покинула Украину и вернулась в Брюссель.