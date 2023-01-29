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Военный комиссар объяснил, почему повестки вручают на улице и блокпостах

Фото: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают на улицах и блокпостах (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Граждане должны уведомлять территориальные центры комплектования о любых изменениях в семейном состоянии или состоянии здоровья для того, чтобы определить реальное количество пригодных к военной службе. Именно с этой целью могут вручать повестки в общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного военного комиссара Львовской области Александра Тищенко в комментарии "Львовскому порталу".

По его словам, в последнее время распространяются нарративы о якобы незаконности вручения повесток в общественных местах и на блокпостах. Однако, как отметил Тищенко, граждане забывают, что кроме прав, у них также есть и обязанности, одним из которых является защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Комиссар напомнил, что со дня объявления мобилизации украинцы были обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и соцподдержки для выяснения всех сведений.

Так, каждый военнообязанный должен сообщать о любых изменениях семейного положения, состоянии здоровья, адреса места жительства, образования или места работы органа, где они состоят на военном учете.

К примеру, если у кого-то родилось трое детей, произошли изменения с состоянием здоровья или изменился адрес - об этом должны знать в территориальных центрах комплектования для понимания актуальной картины относительно мобилизационного ресурса.

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, вынуждает к проведению мероприятий по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах", - отметил Тищенко.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы выяснить актуальность имеющихся данных, определить реальное количество пригодных для военной службы во время мобилизации. В таких мероприятиях не было бы необходимости, если бы граждане неукоснительно соблюдали законодательство Украины.

При этом он подчеркнул, что вручение повесток в общественных местах никак не противоречит законодательству Украины.

Напомним, мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года, она продолжается постоянно, ведь ВСУ нужны специалисты на новые образцы вооружения.

Юрист объяснил, кому и как могут вручать повестки во время войны.

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