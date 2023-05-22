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Военный из Бахмута рассказал, что говорят россияне, которых берут в плен

Фото: военный из Бахмута, рассказал, что говорят россияне, которых берут в плен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Российские оккупанты, которые попадают в плен ВСУ, постоянно говорят одни и те же тезисы относительно своего пребывания на войне в Украине. Их риторика почти никогда не меняется, за исключением единичных случаев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов.

"Абсолютно ничего не меняется. Возможно, в некоторых случаях тезисы чем-то пополняются, но в общем то же самое. Если это "регулярщики", они говорят о том, что они приехали на учебу, им нужно за что-то выплачивать алименты, кормить своего ребенка, который находится в какой-то там Кубани", - сказал Кудряшов.

По словам военного, "вагнеровцы" говорят, что на зоне с ними обращаются невежливо, посягают на их мужское достоинство. А здесь у них, мол, есть шанс реабилитироваться и как-то выбраться из тюрьмы, таким образом, заново прожить жизнь.

"В целом, они все говорят, что на зоне, в России их насилуют, а здесь "нас хоть не насилуют и есть шанс, что хотя бы и не будут". Вот такая история, как бы она смешно не звучала, раздается из уст каждого военнопленного, который попадает в руки ВСУ", - добавил он.

Есть ли россияне, которые говорят, что они освобождают Украину от нацистов?

Кудряшов отметил, что такие случаи есть, но они единичны.

"Это реально промытые шизоиды, которые переслушали пропаганды, которые, в большинстве, являются имперскими националистами. Поэтому такие истории существуют, но они совсем не популярны. Военнослужащие РФ не отличаются умственными способностями или смелостью, когда они попадают в плен. единицы", - сказал майор ВСУ.

Есть ли оккупанты, которые сами сдаются в плен?

По словам Кудряшова, такие случаи бывают. В частности, военный упомянул недавнюю историю со сдачей в плен российского захватчика.

"Недавно была такая история. Мы выдвинули танк на позиции противника. Танк заехал прямо на позиции и начал закапывать все фортификации и блиндажи. Противник очень испугался, долго думал, как сдаться в плен танка. В конце концов пехота, следовавшая за танком, помогла военнослужащим страны-агрессора сдаться в плен", - рассказал он.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов обратился к российским военным. Он подчеркнул, что россияне могут прекратить участие в захватнической войне против Украины и безопасно сдаться в плен нашим Вооруженным силам.

Также ранее мы писали, что ВСУ взяли в плен наемника частной армии министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Пленный оккупант рассказал, что в ЧВК попал после получения повестки. Сначала его отправили под Санкт-Петербург, а затем под Белгород. Откуда увезли на оккупированный Донбасс якобы с "гуманитарной миссией".

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