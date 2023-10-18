Военный эксперт назвал основные цели россиян в войне

Относительно выхода на границы областей, российскому диктатору Владимиру Путину это необходимо для "легализации своей территории", которую в РФ даже вписали в конституцию.

По мнению военного эксперта Петра Черника, если российской армии это удастся, она выйдет с юга и объявит о завершении войны, давя на то, что теперь идет исключительно по вине украинцев.

"Каждый божий день, не знаю сколько времени - может месяц, может два, мы будем в зоне стратегической рутины. Две стратегические цели у нас - оперативно окружить Бахмут и пробить линию Суровикина. Две стратегические цели у них - удержать Бахмут любой ценой и выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Вот под этими четырьмя фокусами все будет происходить, пока одна из сторон не реализует свою цель. И так будет долго", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись севернее Клещиевки в Донецкой области и преуспели в направлении Мелитополя Запорожской области, в частности к западу от Вербового. Также в ВСУ отмечают, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.