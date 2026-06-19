Военным-изобретателям будут платить "процент" за разработки

Украинские военнослужащие, разрабатывающие новейшие оборонные технологии, будут получать прямое финансовое вознаграждение за свои разработки. Кабинет министров утвердил четкие правила управления интеллектуальной собственностью в Силах обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Согласно принятому постановлению, государственные военные разработки теперь будут передаваться в серийное производство на платной основе через прозрачную систему лицензирования.
Не менее 25% средств от платных лицензий будут выплачиваться непосредственно военным разработчикам.
Остальную сумму распределят на следующие нужды:
Принятое решение создает единую экосистему для распоряжения интеллектуальной собственностью в армии. Новый порядок расширяет правила, введенные в октябре 2025 года, и открывает рынок для технологий всех составляющих Сил обороны, а не только Минобороны.
Для исключительных лицензий предусмотрен конкурсный отбор производителей, а для неисключительных - закреплены равные условия получения. Помимо непосредственно технологий, правила регулируют использование контента (аудио, видео, изображений), принадлежащего Силам обороны.
В оборонном ведомстве ожидают, что это ускорит циклы разработки оружия, поможет масштабировать эффективные решения и обеспечит технологическое преимущество на фронте.
Напомним, недавно украинская компания Global Mark представила во Франции уникальный подводный беспилотник Sea Trident. Этот аппарат адаптирован для полностью автономных операций под водой и способен незаметно доставлять грузы весом до 1000 кг для поражения стратегических объектов и крупных кораблей РФ.
Кроме того, отечественныеинженеры создали уникальную ракету DART, которую запускают непосредственно со стратосферных аэростатов на высоте от 12 до 18 километров. Главной особенностью этой системы воздушного старта является её полная устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.
Также на днях стало известно, что в Украине разработали новый морской беспилотник-тримаран SIRENA, предназначенный для охоты на российскую авиацию. Комплекс оснащен мощными средствами РЭБ с радиусом действия до 30 километров и ракетами для поражения целей.