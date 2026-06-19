Военным-изобретателям будут платить "процент" за разработки

Куда будут направлены средства от лицензий

Согласно принятому постановлению, государственные военные разработки теперь будут передаваться в серийное производство на платной основе через прозрачную систему лицензирования.

Не менее 25% средств от платных лицензий будут выплачиваться непосредственно военным разработчикам.

Остальную сумму распределят на следующие нужды:

финансирование деятельности подразделения, в котором была разработана технология

развитие военных НИОКР и оборонных инноваций

меры по юридической защите украинских технологий

В отдельных случаях лицензии на технологии могут предоставляться бесплатно

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Новые условия для оборонного бизнеса

Принятое решение создает единую экосистему для распоряжения интеллектуальной собственностью в армии. Новый порядок расширяет правила, введенные в октябре 2025 года, и открывает рынок для технологий всех составляющих Сил обороны, а не только Минобороны.

Для исключительных лицензий предусмотрен конкурсный отбор производителей, а для неисключительных - закреплены равные условия получения. Помимо непосредственно технологий, правила регулируют использование контента (аудио, видео, изображений), принадлежащего Силам обороны.

В оборонном ведомстве ожидают, что это ускорит циклы разработки оружия, поможет масштабировать эффективные решения и обеспечит технологическое преимущество на фронте.