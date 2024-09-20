Военным и госслужащим запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, - СНБО

"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Представители Сил обороны, принимавшие участие в заседании, отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - добавили участники.

Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - заявил во время заседания глава ГУР Кирилл Буданов.