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Военным и госслужащим запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, - СНБО

Фото: военным и госслужащим запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Но есть и исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО.

"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Представители Сил обороны, принимавшие участие в заседании, отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - добавили участники.

Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - заявил во время заседания глава ГУР Кирилл Буданов.

Что этому предшествовало

Еще в августе РБК-Украина писало о том, что в Украине изучали варианты блокировки Telegram. При этом радикальные способы отказа от использования мессенджера тогда не упоминались.

Новый виток дисскусии о возможном запрете Telegram начался после того, как основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции.

Добавим, что буквально в начале сентября глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины.

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