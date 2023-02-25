Военным упростят получение выплаты на протезирование: что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Оксану Жолновыч во время телемарафона .

"Каждый гражданин Украины, нуждающийся в протезировании, имеет право на бесплатный протез. Что касается военных. Мы забрали у них необходимость доказывать инвалидность, чтобы получить протез. Достаточно вывода врачебно-консультативной комиссии в самой больнице, что такой протез требуется", - заявила Жолнович.

Она пояснила, что есть отдельный момент относительно стоимости протеза, потому что для военнослужащих, получивших ранения, защищая Родину, такая стоимость протеза умножается на три. А для этого, по ее словам, нужен вывод ВЛК.

"И вот сегодня мы под председательством премьера рассматривали этот вопрос. К сожалению, бюрократия этих ВЛК построена таким образом, что трудно получать этот вывод, потому что нужно получать первичные бумажные документы от командиров, а они на передовой. Сейчас мы подготовили изменения к постановлению. Мы просто заберем все требования", - сообщила министр.

Кроме того, Жолнович также отметила, что получение выплаты по протезированию будет максимально упрощено. Отныне украинским военным не нужно ни получать справки об инвалидности, ни ходить за справками с ВЛК.

"Просто достаточно врачебного вывода, что человек нуждается в протезе. Проект постановления мы уже разработали, но есть процедура его согласования другими органами власти и вынесения на Кабмин. Думаю, что 2, максимум 3 недели, и он будет принят", - подчеркнула она.