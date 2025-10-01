Военным разрешили переводиться между ВСУ и Нацгвардией: детали

Кабмин по представлению Минобороны принял решение об упрощении процедуры перевода военных в другие части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений", - сообщил министр.
Решение правительства упрощает процедуру перевода военнослужащих из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот.
"Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение "Армия+". Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями", - отметил министр.
Согласно решению Минобороны, командиры частей по инициативе военных, обязаны выполнить кадровое решение не более чем за 72 часов с момента его получения.
Если командиры имеют возражения, они должны будут предоставить обоснованный ответ Кадровому центру ВСУ в течение 48 часов. Они смогут подать ходатайство об отмене перевода, но только с предоставлением аргументированных объяснений.
Приказ о перемещении может быть отменен кадровым центром ВСУ при условии нарушения требований или совершения военным уголовного преступления.
Решение спорных вопросов будет осуществляться специальной группой.
Напомним, украинское правительство приняло решение об автоматической постановке военнообязанных на воинский учет. Согласно ему, лица в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, окажутся на нем автоматически.
Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны сообщило о запуске "Импульса" - новой цифровой системы учета военнослужащих. Она будет содержать актуальные данные о каждом воине в цифровом формате.
"Импульс" будет предоставлять актуальные данные о каждом защитнике, историю его назначений, а также формировать отчеты и проекты приказов.
Кроме того, РБК-Украина напоминало, кто имеет право на отсрочку и когда ее могут забрать.