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США выделят 28 млн долларов, чтобы наказать РФ за военные преступления в Украине

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Вашингтон, Воскресенье 19 февраля 2023 00:26
США выделят 28 млн долларов, чтобы наказать РФ за военные преступления в Украине Фото: США выделят 28 млн долларов, чтобы наказать РФ за военные преступления в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США планируют выделить 28 млн долларов на помощь в привлечении к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

"США официально определили, что Россия совершила преступления против человечности. Работаем с Конгрессом над предоставлением дополнительных 28 млн долларов для поддержки усилий властей Украины, а также международных и иностранных судов для привлечения отдельных лиц к ответственности за военные преступления", - заявила вице-президент США.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена официально пришла к выводу, что Россия совершила "преступления против человечности" во время своего о вторжения в Украину.

Также мы писали, что Нидерланды направят две группы экспертов в Украину в 2023 году, чтобы собрать доказательства военных преступлений.

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