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На военных полигонах Беларуси мобилизованных россиян лечат местные медики, - "Гаюн"

Фото: На военных полигонах Беларуси мобилизованных россиян лечат местные медики (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Белорусские военные медики лечат мобилизованных граждан РФ, сейчас проходят военную подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Задачу оказания медицинской помощи российским военным реализует медицинский отряд (специальное назначение) 432 главного военного клинического медицинского центра ВС РБ.

Это подразделение с 18 октября развернуло на полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичи полевой госпиталь. Именно на полигоне "Обуз-Лесновский" находится самый большой полевой лагерь российского контингента региональной группировки войск.

На полигоне медики развернули лагерь и функциональные отделения (операционное, реанимация и др.). Был создан стационар на 50 коек. По заявлениям врачей, основное, с чем им приходится сталкиваться на полигоне – это предоставление терапевтической помощи широкому спектру (бронхиты, пневмонии, ангины, гипертонические кризы и прочее).

Врачи пытаются избегать госпитализации российских военных в медицинские центры Министерства обороны Беларуси из-за возможной огласки. Но все же местные жители периодически встречают солдат ВС РФ в больницах городов, возле которых расположены лагеря. В основном для дополнительных исследований и лечения зубов. При этом нам известно, что на лечении 432 ОВКМЦ находятся военнослужащие ВС РФ.

Отметим, что уже состоялась ротация состава находившихся на полигоне "Обуз-Лесновский" медиков ВС РБ с конца октября. Это означает, что полевой госпиталь ВС РБ в ближайшее время не будет сворачиваться.

Напомним, что Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитных ракетных комплексов, чтобы использовать в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что 11 ноября в Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета РФ.

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