На военных полигонах Беларуси мобилизованных россиян лечат местные медики, - "Гаюн"

Задачу оказания медицинской помощи российским военным реализует медицинский отряд (специальное назначение) 432 главного военного клинического медицинского центра ВС РБ.

Это подразделение с 18 октября развернуло на полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичи полевой госпиталь. Именно на полигоне "Обуз-Лесновский" находится самый большой полевой лагерь российского контингента региональной группировки войск.

На полигоне медики развернули лагерь и функциональные отделения (операционное, реанимация и др.). Был создан стационар на 50 коек. По заявлениям врачей, основное, с чем им приходится сталкиваться на полигоне – это предоставление терапевтической помощи широкому спектру (бронхиты, пневмонии, ангины, гипертонические кризы и прочее).

Врачи пытаются избегать госпитализации российских военных в медицинские центры Министерства обороны Беларуси из-за возможной огласки. Но все же местные жители периодически встречают солдат ВС РФ в больницах городов, возле которых расположены лагеря. В основном для дополнительных исследований и лечения зубов. При этом нам известно, что на лечении 432 ОВКМЦ находятся военнослужащие ВС РФ.

Отметим, что уже состоялась ротация состава находившихся на полигоне "Обуз-Лесновский" медиков ВС РБ с конца октября. Это означает, что полевой госпиталь ВС РБ в ближайшее время не будет сворачиваться.