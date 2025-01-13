Военных Южной Кореи заподозрили в побуждении КНДР к провокациям. Что говорит Минобороны
Министерство обороны Южной Кореи отвергло обвинения в том, что приостановление межкорейского военного соглашения и возобновление пропаганды через громкоговорители на границе с КНДР имели целью побудить Пхеньян к провокациям накануне введения президентом военного положения в декабре.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В понедельник, 13 января, был обнародован соответствующий ответ министерства Республики Корея (Южная Корея) как реакция на подозрения, выдвинутые оппозиционным блоком, и распространенными рядом СМИ
Южнокорейское оборонное ведомство обвиняли в том, что военные "намеренно" участвовали в таких действиях, чтобы побудить Северную Корею устроить провокации в связи с краткосрочным введением военного положения президентом страны Юн Сук Елем 3 декабря 2024 года.
"Наши военные сдерживали провокации Северной Кореи путем последовательной политики в отношении Северной Кореи, сохраняя при этом твердую военную готовность", - говорится в заявлении Минобороны страны.
Также в ведомстве рассказали, что некоторые связывают "такие обычные военные действия и меры с ситуацией с военным положением".
Это, по мнению Минобороны, вызвало беспокойство относительно безопасности, и может "препятствовать нашей военной деятельности".
Так, южнокорейское ведомство призвало не выдвигать подобные подозрения и пообещало тесно сотрудничать с расследованием о введении в стране военного положения, что спровоцировало громкий скандал.
Подобным образом Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее отверг обвинения в том, что когда министром обороны был Ким Ен Хэн, ведомство посылало листовки в Северную Корею с пропагандой против Пхеньяна, чтобы вызвать военные провокации.
Отметим, что Хэна обвиняют в Южной Корее по делу о неудачном введении военного положения как ключевую фигуру.
Также южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов опроверг подозрения, что он пытался скрыть доказательства после якобы полетов беспилотников над Пхеньяном в октябре 2024-го.
Напомним, в июне Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи в ответ на массовую отправку Северной Кореей воздушных шаров с мусором через границу решил полностью приостановить межкорейское соглашение об уменьшении напряженности от 2018 года.
Впоследствии южнокорейские военные возобновили пропагандистское вещание против Пхеньяна через громкоговоритель вблизи границы.
Также ранее сообщалось, что 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов, после чего президент извинился за такое решение.
Уже 14 декабря в Южной Корее объявили импичмент президенту Юн Сок Елю. Глава государства, между тем, избегает судебного разбирательства по делу об импичменте.
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