У военных будет новое зимнее снаряжение: что известно
Министерство обороны объявило о начале тестирования новых образцов зимнего снаряжения для военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины.
Отмечается, что тестированию подлежат три новых вида снаряжения:
- зимняя шапка,
- специальный зимний костюм,
- маскировочный костюм (тип 2).
Целью испытаний является оценка соответствия новых образцов требованиям удобства, надежности и адаптации к военным потребностям.
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул, что обеспечение военнослужащих качественным обмундированием является одним из приоритетов Министерства обороны.
Он также призвал производителей и поставщиков присоединиться к процессу тестирования новых образцов, предоставив Минобороны на безвозмездной основе не менее 11 комплектов каждого вида снаряжения.
Сообщается, что технические описания и спецификации новых предметов снаряжения опубликованы на портале "Партнер МОУ", что позволяет производителям получить полную информацию о требованиях к снаряжению.
Минобороны уточнили, что все заявки производителей на участие в испытаниях образцов снаряжения принимаются исключительно через этот портал.
Напомним, что ранее правительство сообщало о планах обеспечить женщин-военнослужащих новой формой. Тестирование уже началось.
Также недавно министр обороны Рустем Умеров провел встречу с военными. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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