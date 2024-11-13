У военных будет новое зимнее снаряжение: что известно

Министерство обороны объявило о начале тестирования новых образцов зимнего снаряжения для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины .

Отмечается, что тестированию подлежат три новых вида снаряжения:

зимняя шапка,

специальный зимний костюм,

маскировочный костюм (тип 2).

Целью испытаний является оценка соответствия новых образцов требованиям удобства, надежности и адаптации к военным потребностям.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул, что обеспечение военнослужащих качественным обмундированием является одним из приоритетов Министерства обороны.

Он также призвал производителей и поставщиков присоединиться к процессу тестирования новых образцов, предоставив Минобороны на безвозмездной основе не менее 11 комплектов каждого вида снаряжения.

Сообщается, что технические описания и спецификации новых предметов снаряжения опубликованы на портале "Партнер МОУ", что позволяет производителям получить полную информацию о требованиях к снаряжению.

Минобороны уточнили, что все заявки производителей на участие в испытаниях образцов снаряжения принимаются исключительно через этот портал.

Напомним, что ранее правительство сообщало о планах обеспечить женщин-военнослужащих новой формой. Тестирование уже началось.