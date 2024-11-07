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Потребности армии, реформы в ВСУ и не только: Умеров провел встречу с военными

Четверг 07 ноября 2024 19:49
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Потребности армии, реформы в ВСУ и не только: Умеров провел встречу с военными Фото: Умеров провел встречу с военными (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич провели встречу с военными. Обсудили реальные потребности армии и дальнейшие шаги по ее модернизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны.

По словам Умерова, одной из главных тем был вопрос обеспечения войска.

"Работаем над формой нового образца вместе с военными - учитываем их предложения, чтобы сделать экипировку более комфортной и функциональной", - написал министр.

Кроме того, по инициативе военных рассматриваются новые стандарты военной кухни, а также модификации и ремонт техники и оружия.

"Готовы тестировать новые решения и масштабировать их на всю армию", - отметил Умеров.

Также, по его словам, обсудили обучение украинских защитников.

"Подготовка каждого воина к современным условиям войны является приоритетом. Работаем над повышением эффективности обучения, чтобы воины были максимально готовы к новым вызовам", - подчеркнул глава Минобороны.

Еще одной из тем обсуждения стали подходы союзников и инновации.

"Имеем важный ресурс в виде программного обеспечения "Кропива" и DELTA - расширяем его использование и внедряем современные подходы управления, которые помогают военным работать слаженно и быстро", - добавил Умеров.

Также обсудили реформы и усовершенствование Воздушных сил и Сил беспилотных систем.

Министр подчеркнул, что изменения должны подкрепляться актуализацией доктрин и обновлением нормативно-правовой базы, чтобы подготовить армию к современным требованиям и возможностям.

"Такие встречи становятся регулярными, и это важно. Вместе с военными договорились поработать над созданием нового координационного органа, который будет фокусироваться на сборе вызовов, формировании предложений и контроле за их реализацией", - подчеркнул Умеров.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство и военное командование работают над планом внутреннего усиления Украины. Он, в частности, касается и достижения целей на фронте.

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