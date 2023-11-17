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Военные ВСУ ударили из HIMARS по российским грузовикам с боеприпасами (видео)

Фото: военные ВСУ продолжают выбивать противника (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ударили по российским грузовикам, перевозившим боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

По данным Сухопутных войск ВСУ, аэроразведка 43 ОАБр совместно с HIMARS удачно "отработала" по скоплению российских грузовиков с боеприпасами.

Ситуация на фронте

Около полутора месяцев назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что кафиры активизировались на Бахмутском направлении. Но наши защитники удерживают оборону.

По данным ISW, украинские войска наступают в Запорожской области. ВСУ удалось отразить несколько позиций, в частности, продвинулись в районе Работиного.

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.

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