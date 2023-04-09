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Военные уничтожили вражеский беспилотник над Сумской областью

Фото: военные уничтожили БПЛА над Сумской областью (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 апреля, украинские военные над Сумской областью сбили российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" в Telegram.

"Силы обороны Северщины уничтожили вражеский БПЛА", - сообщили в командовании.

Они также добавили, что БПЛА, сбившийся над Сумской областью бойцы-зенитчики, предварительно типа Zala 421-16е.

Напомним, сегодня, в Воздушных силах показали работу ЗРК NASAMS, которая может сбивать цели на расстоянии 40 км.

К тому же Воздушные силы сообщили, что готовы в кратчайшие сроки отправить бойцов в Норвегию на обучение по использованию NASAMS.

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