Военные смогут сменить часть всего в несколько кликов: как это будет работать

На первом этапе пилотный проект будет работать только для переводов в пределах 16 и 19 армейских корпусов ВСУ. Подать электронный рапорт могут военнослужащие рядового и сержантского состава, которые не занимают офицерских должностей и не находятся в СЗЧ.

Вся процедура будет проходить через мобильное приложение. Она предполагает следующие этапы:

подача рапорта с электронной подписью;

отслеживание статуса рассмотрения;

получение решения и разъяснений в "Армия+".

"Наша задача - сделать этот процесс понятным для военного, сохранив боевую стойкость подразделений", - подчеркнул Федоров.

Ограничения и сроки тестирования

Перевод будет возможен только в пределах операционной зоны одного корпуса, а на количество переходов будут действовать ежемесячные лимиты и фиксированные сроки рассмотрения.

Бета-тест новой системы продлится до 24 сентября. После оценки первых результатов это решение планируется масштабировать на другие подразделения ВСУ.

Министр отметил, что для военных, нуждающихся в дополнительных консультациях, работает текстовая служба поддержки в приложении "Армия+", а также бесплатная горячая линия Минобороны по номеру 1519.