Военные смогут быстрее получать высокофункциональные протезы. Кабмин принял решение

Новые изменения позволяют Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью оплатить новый, более технологически сложный и дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования, если такой протез имеет другие функциональные характеристики.

Ранее участники боевых действий могли получать такие протезы только после того, как истекал срок эксплуатации первоначального протеза - а это обычно три года.

К примеру, на этапе первичного протезирования защитник с ампутированной ногой на уровне бедра получил качественный протез с гидравлическим коленным узлом. Однако врач может рекомендовать ему более инновационный протез с микропроцессорным (электрическим) коленным узлом, который работает по другому принципу и может способствовать более естественному ходу и более легкому преодолению лестницы.

Почему защитники не могут сразу получать такие протезы

Советник Министра социальной политики Елена Кульчицкая объяснила, что на первом этапе важно, чтобы человек приспособился к протезу и научился пользоваться им.

"Эта задача и решает первичное протезирование. И только когда культя уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез. Теперь наши защитники смогут получать протезы с дополнительными возможностями гораздо быстрее, не дожидаясь окончания срока эксплуатации первого протеза", - подчеркнула она.