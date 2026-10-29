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Военные смогут покупать амфибионные дроны через Brave1 Market: что о них известно

11:16 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: военные смогут покупать дроны-амфибии через Brave1 Market (mod.gov.ua)

На платформе Brave1 Market теперь военные могут покупать НРК-амфибии. Для них Brave1 создал отдельную категорию, где уже представлены первые три изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что ассортимент будет расширяться. Впоследствии военные подразделения смогут заказывать эти комплексы по программе Баллы.

Как НРК-амфибии изменяют фронтовую логистику

Амфибийные НРК – это новый класс роботов, расширяющий возможности наземных операций. Реки, каналы и болотистые участки могут усложнить или полностью перекрыть путь к позициям. Поэтому доставить военным провизию и боекомплект бывает непросто.

Наземные дроны-амфибии – усовершенствованные логистические работы. Они сохраняют высокую проходимость на суше и в считанные секунды переходят в режим движения водой, чтобы продолжать маршрут там, где обычному наземному дрону пришлось бы остановиться.

Еще в июне 2026 года Brave1 запустил отдельное грантовое направление НРК-амфибии. Благодаря постоянной обратной связи от военных, украинские разработчики совершенствуют свои инновации под реалии фронта.

Эффективность технологии уже подтверждена на поле боя. Недавно военнослужащие подразделения Alter Ego 93-й ОМБр провели первую в истории боевую миссию на работе-амфибии. Комплекс преодолел сверхсложный маршрут – более 40 км по суше и воде, и успешно доставил провизию и боекомплект на позиции.

Применение НРК на фронте

Напомним, использование наземных роботизированных комплексов становится все более распространенной практикой на фронте. Украинские военные применяют НРК для ударов по позициям противника, логистике и другим целям.

В ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус впервые применил наземные роботизированные комплексы для штурма российских позиций.

Кроме того, Третий армейский корпус опробовал десантирование НРК из тяжелых бомберов "Грифон" и начал использовать роботизированные комплексы для ударов по позициям и логистике в 15 км от линии фронта.

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