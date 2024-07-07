Военные сбили вражеский Су-25 в Донецкой области

Потери российских военных

Напомним, что, по данным украинских военных, начиная с 30 июня по 7 июля РФ потеряла более 8 тысяч солдат.

Заметим, что только за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 1000 военных. Детальнее о потерях РФ в материале РБК-Украина.

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