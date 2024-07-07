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Военные сбили вражеский Су-25 в Донецкой области

Фото: военные сбили вражеский Су-25 (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 июля, на территории Донецкой области украинские воины-зенитчики сбили российский самолет Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По данным военных, на Покровском направлении украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны.

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", - подчеркнули в ОСУВ "Хортица".

 

Потери российских военных

Напомним, что, по данным украинских военных, начиная с 30 июня по 7 июля РФ потеряла более 8 тысяч солдат.

Заметим, что только за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 1000 военных. Детальнее о потерях РФ в материале РБК-Украина.

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