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За сутки Россия осталась без 40 артсистем и 1100 военных: потери РФ от Генштаба

Воскресенье 07 июля 2024 07:49
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За сутки Россия осталась без 40 артсистем и 1100 военных: потери РФ от Генштаба Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За 6 июля Силы обороны ликвидировали 1150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 ББМ и 40 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 550990 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков – 8155 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 8155 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем – 14937 (+40) ед.;
  • РСЗО – 1115 ед.;
  • средства ПВО – 879 (+1) ед.;
  • самолетов – 360 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11862 (+53) ед.;
  • крылатых ракет – 2352 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20103 (+50) ед.;
  • специальной техники – 2495 (+16) ед.

За сутки Россия осталась без 40 артсистем и 1100 военных: потери РФ от Генштаба

Напомним, согласно подсчетам британской газеты The Economist, в войне России против Украины "выведено из строя" от 462 000 до 728 000 российских военных. Расчеты базируются на утечке документов из Министерства обороны США.

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