За сутки Россия осталась без 40 артсистем и 1100 военных: потери РФ от Генштаба

За 6 июля Силы обороны ликвидировали 1150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 ББМ и 40 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, согласно подсчетам британской газеты The Economist, в войне России против Украины "выведено из строя" от 462 000 до 728 000 российских военных. Расчеты базируются на утечке документов из Министерства обороны США.

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