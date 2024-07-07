За сутки Россия осталась без 40 артсистем и 1100 военных: потери РФ от Генштаба
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За 6 июля Силы обороны ликвидировали 1150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 ББМ и 40 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 550990 (+1150) человек ликвидировано;
- танков – 8155 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 8155 (+2) ед.;
- артиллерийских систем – 14937 (+40) ед.;
- РСЗО – 1115 ед.;
- средства ПВО – 879 (+1) ед.;
- самолетов – 360 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11862 (+53) ед.;
- крылатых ракет – 2352 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 20103 (+50) ед.;
- специальной техники – 2495 (+16) ед.
Напомним, согласно подсчетам британской газеты The Economist, в войне России против Украины "выведено из строя" от 462 000 до 728 000 российских военных. Расчеты базируются на утечке документов из Министерства обороны США.
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