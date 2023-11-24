Военные считают, что эта зима будет легче прошлой, и объяснили причины

Он отметил, что это уже вторая зима для украинцев в условиях войны. На этот раз у Украины есть опыт, поэтому подготовилась лучше. По словам спикера, помимо инфраструктуры, подготовилась также система реагирования на угрозы.

Плетенчук также заявил, что у российских захватчиков уже нет таких ресурсов, как были в начале полномасштабной войны. Это касается и тактики применения этих ресурсов.

"Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошла. Но не нужно расслабляться, не нужно игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность - серьезная. И если говорить о ракетах "Калибр", то у россиян логистический разрыв. Корабли они передислоцировали в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе", - добавил он.

Украина готовится к атакам РФ

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Перед зимой украинские инженеры прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

Издание Financial Times узнало, как Украина готовится к ударам по энергетике. Для этого не только усилили ПВО, но и обеспечили защиту непосредственно на местах.

Украинские военные полагают, что россияне накапливают ракеты для будущих атак. В частности, в Крыму оккупанты собрали более 800 ракет для энергетического террора. В Воздушных силах ВСУ также отмечают, что оккупанты могут наносить удары дронами.