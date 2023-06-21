ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сунак объявил о системе страхования военных рисков с целью ускорить восстановление Украины

Новина українською →
Лондон, Среда 21 июня 2023 12:17
Сунак объявил о системе страхования военных рисков с целью ускорить восстановление Украины Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новая система страхования военных рисков будет направленна на помощь предприятиям инвестировать в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это огромный шаг вперед к тому, чтобы помочь страховщикам гарантировать инвестиции в Украину, устранить один из самых больших барьеров и дать инвесторам уверенность, необходимую им для действий", - сказал Сунак на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Сунак также сказал, что более 400 компаний из 38 стран с совокупной рыночной капитализацией в 4,9 триллиона долларов подписались на участие в программе Лондонского Сити.

Премьер-министр Великобритании заявил, что необходимо поддержать Украину, чтобы ускорить восстановление, и помочь Украине "раскрыть свой потенциал".

Конференция в Лондоне

Конференция, посвященная восстановлению Украины, сейчас проходит в Лондоне. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины, Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак во время конференции по восстановлению Украины Лондоне объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
страховка
NEWS
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
DAILY
Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией