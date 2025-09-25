Военные расходы России впервые сократятся с начала войны: на сколько уменьшатся

В среду, 24 сентября, правительство РФ одобрило новый проект бюджета на 2026 год, который некоторые кремлевские чиновники назвали "бюджетом военного времени", и объявило обновленные данные на 2025 год, согласно которым ожидается экономический рост в 1% по сравнению с 4,3% в прошлом году.

Согласно документам Министерства финансов РФ, расходы на национальную оборону упадут до 12,6 триллиона рублей (150,5 миллиарда долларов) в 2026 году с 13,5 триллиона рублей в 2025 году, что было самым высоким показателем во времена постсоветского периода.

В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 2,6% от национального производства, что является самым высоким показателем с начала войны России против Украины и превышает предыдущий план на 53%.

Министерство финансов заявило, что проект бюджета на 2026 год является "сбалансированным и устойчивым", при этом обеспечивает "финансовую поддержку потребностей страны в области обороны и безопасности", пишет Reuters.