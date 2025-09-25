Военные расходы России впервые сократятся с начала войны: на сколько уменьшатся

Расходы на национальную оборону России упадут почти на триллион рублей: до 12,6 триллиона рублей (150,5 миллиарда долларов) в 2026 году с 13,5 триллиона рублей в 2025 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В среду, 24 сентября, правительство РФ одобрило новый проект бюджета на 2026 год, который некоторые кремлевские чиновники назвали "бюджетом военного времени", и объявило обновленные данные на 2025 год, согласно которым ожидается экономический рост в 1% по сравнению с 4,3% в прошлом году.
Согласно документам Министерства финансов РФ, расходы на национальную оборону упадут до 12,6 триллиона рублей (150,5 миллиарда долларов) в 2026 году с 13,5 триллиона рублей в 2025 году, что было самым высоким показателем во времена постсоветского периода.
В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 2,6% от национального производства, что является самым высоким показателем с начала войны России против Украины и превышает предыдущий план на 53%.
Министерство финансов заявило, что проект бюджета на 2026 год является "сбалансированным и устойчивым", при этом обеспечивает "финансовую поддержку потребностей страны в области обороны и безопасности", пишет Reuters.
Как ранее писало РБК-Украина, министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 2026 года. Это позволит профинансировать военные расходы на четвертом году войны против Украины.
Владимир Путин на прошлой неделе дал сигнал, что готов к росту отдельных налогов ради покрытия дефицита во время войны.
Расходы России на войну в 2024 году составили 149 млрд долларов.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Украина несет наибольшую военную нагрузку в мире: 34% ВВП в 2024 году. Украина потратила 65 млрд долларов своих денег и получила помощь на 60 млрд долларов.