Военные выплаты 2025 года: Минобороны показало, из чего состоит доход и бонусы

Отныне каждый военнослужащий будет иметь возможность на одном сайте узнать, из чего состоит его доход, как он рассчитывается и какие существуют дополнительные вознаграждения.

В Миеобороны отметили, что ежемесячное денежное обеспечение включает:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет.

При этом размер оклада зависит от должности, звания, стажа и условий службы.

Единовременные выплаты при заключении первого контракта в 2025 году составляют: рядовой состав - 24 224 грн (3 года), сержанты и старшины - 27 252 грн (3+ года), офицеры - 30 280 грн (1+ год).

Дополнительные вознаграждения предусматривают:

100 тыс. грн - за службу на передовой до ротного опорного пункта;

70 тыс. грн - за выполнение боевых задач в течение 30 дней;

50 тыс. грн - служба в подразделениях военного управления на передовой;

30 тыс. грн - за спецзадания, разминирование, ПВО и интенсивную подготовку.

Для раненых военных предусмотрено ежемесячное обеспечение по должности (не менее 20 100 грн) и дополнительно 100 тыс. грн на лечение и восстановление в течение до 4 месяцев.

Социальные гарантии включают ежегодную помощь на оздоровление (в размере месячного обеспечения), сохранение всех выплат и 100 тыс. грн семье в случае плена или пропажи без вести, а в случае гибели - 15 млн грн семье.

Детали и калькулятор расчета доступны на social.mil.gov.ua.