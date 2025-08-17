Военные выплаты 2025 года: Минобороны показало, из чего состоит доход и бонусы

Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, где каждый сможет узнать об окладах, дополнительных вознаграждениях и соцгарантиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook ВМС ВС Украины.
Отныне каждый военнослужащий будет иметь возможность на одном сайте узнать, из чего состоит его доход, как он рассчитывается и какие существуют дополнительные вознаграждения.
В Миеобороны отметили, что ежемесячное денежное обеспечение включает:
При этом размер оклада зависит от должности, звания, стажа и условий службы.
Единовременные выплаты при заключении первого контракта в 2025 году составляют: рядовой состав - 24 224 грн (3 года), сержанты и старшины - 27 252 грн (3+ года), офицеры - 30 280 грн (1+ год).
Дополнительные вознаграждения предусматривают:
100 тыс. грн - за службу на передовой до ротного опорного пункта;
70 тыс. грн - за выполнение боевых задач в течение 30 дней;
50 тыс. грн - служба в подразделениях военного управления на передовой;
30 тыс. грн - за спецзадания, разминирование, ПВО и интенсивную подготовку.
Для раненых военных предусмотрено ежемесячное обеспечение по должности (не менее 20 100 грн) и дополнительно 100 тыс. грн на лечение и восстановление в течение до 4 месяцев.
Социальные гарантии включают ежегодную помощь на оздоровление (в размере месячного обеспечения), сохранение всех выплат и 100 тыс. грн семье в случае плена или пропажи без вести, а в случае гибели - 15 млн грн семье.
Детали и калькулятор расчета доступны на social.mil.gov.ua.
