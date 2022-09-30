Военные отразили атаки врага в районе четырех населенных пунктов, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Уды, Стрелеча, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Голубые Озера;

на Бахмутском направлении - Соледар, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко.

В Запорожском направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Железнодорожное, Дорожнянка, Новополь, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них - Новогригоровка, Партизанское, Киселевка, Благодавка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Одрадовка и Бахмутское.

Авиация сил обороны нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага.