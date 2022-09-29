Военные атаковали шесть ЗРК россиян и отразили штурм на Нью-Йорк: сводка Генштаба

Украинские военные атаковали шесть зенитных ракетных комплексов противника и отразили атаки на Нью-Йорк и Майорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районе Сеньковки Черниговской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Ветеринарное, Сосновка, Стрелеча, Красное, Глубокое, Колодезное, Двухлетняя, Грушевка, Сеньково и Оскол;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щуровое, Донецкое, Старый Караван, Диброва, Райгородок, Озерное, Закотное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении - Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Торецк;

на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Опросное, Пески и Марьинка;

на Новопавловском направлении - Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Нескучное и Новоукраинка;

на Запорожском направлении - Темировка, Яблоковое, Успеновка, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Пруд, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино и Мирное.

За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 4 командных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.