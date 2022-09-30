Стало известно, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море ныне находятся 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Военные отметили, что группировка вражеского флота из 13 судов маневрирует, прижимаясь к южному побережью Крыма.

"Наготовые россияне держат 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 "Калибра", - указали в ОК "Юг".

Наши воины призывали граждан правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также сохранять мудрость, взвешенность и спокойствие.