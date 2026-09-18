Военные Третьего корпуса за 20 минут остановили россиян с помощью НРК и FPV

Как остановили штурмовую группу

В ходе боевого дежурства операторы NC13 в составе Третьего армейского корпуса обнаружили группу из шести российских военных, которая выдвигалась к украинским позициям. Чтобы остановить продвижение противника, военные применили разведывательно ударный комплекс Droid TW-12.7, оснащенный боевым модулем с пулеметом Browning калибра 12,7 мм.

НРК открыл огонь и остановил движение группы, после чего к работе присоединился батальон беспилотных систем - FPV-дроны нанесли удары по штурмовой группе. В общей сложности операция длилась около 20 минут, в результате чего всех шестерых военных противника уничтожили, а украинские позиции остались под контролем Сил обороны.

Что говорят о связях НРК и FPV

Командир подразделения NC13 с позывным "Макар" отметил, что этот эпизод демонстрирует практическую модель совместного применения наземных и воздушных роботизированных систем: НРК останавливает продвижение противника и создает условия для работы FPV-экипажей.

По его словам, главная ценность такого взаимодействия - возможность не отправлять штурмовые группы на зачистки и беречь личный состав благодаря дистанции и технологическому достоинству.

Чем вооружен Droid TW-12.7

Droid TW-12.7 имеет Турель под пулемет M2 Browning 12,7 мм, что позволяет эффективно поражать легкобронированные цели - БМП, БТР, бронированные автомобили, а также небронированную технику. Комплекс используют и для поражения живой силы противника на маленьких и средних дистанциях, также для подавления огнем взводных и опорных пунктов.