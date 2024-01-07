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Военные ССО уничтожили вражескую группу на подступах к Авдеевке (видео)

Фото: военные ССО уничтожили вражескую группу (facebook comMinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ не оставляют попыток продвижения на Авдеевском направлении. Однако украинские военные в сотрудничестве с дружественными подразделениями Сил обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника в составе четырех военнослужащих

"С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности", - рассказал оператор "Флай".

Он пояснил, что во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника.

"Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", - добавил военный.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 января, украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 364 730 военных.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

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