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Военные ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду": яркое видео

Украина, Среда 20 декабря 2023 18:11
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Военные ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду": яркое видео Фото: Военные ССО скорректировали огонь HIMARS по враждебному "Граду" (facebook.com usofcom)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на Южном направлении скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду" и полевому складу боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

По словам военных, во время разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили враждебную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также полевой состав реактивных снарядов.

"Операторы ССО скорректировали по враждебным целям огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны", - пояснили в ССО.

В результате огневого поражения состав БК и БМ-21 "Град" противника уничтожен до основания.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 декабря, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 349 190 военных.

Минобороны Британии писало, что большой прорыв России на фронте в Украине маловероятен. Москва продолжает локальные атаки по нескольким направлениям.

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