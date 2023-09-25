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Военные рассказали, как продвижение на флангах поможет освободить Бахмут

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают продвигаться на южном фланге Бахмута, падение вражеской обороны на этом направлении может быть критическим для россиян в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера 3-й штурмовой бригады ВСУ Александра Бородина в эфире национального телемарафона.

Важность увольнения Андреевки

По его словам, само село не имеет никакого такого сильного значения, к сожалению, оно почти полностью разрушено. 

"А как высота, как местность, она очень важна для правого фланга. То есть в целом Бахмут держится на флангах и для правого фланга это наша большая победа", - сказал Бородин. 

Он пояснил, что теперь эти позиции и высоты, которые есть у ВСУ, они имеют неплохой потенциал для наступления, а также важны и для оборонительных действий.

Дальнейшее продвижение под Бахмутом

Отдельно пресс-офицер 3-й штурмовой бригады ВСУ отметил, что трудно говорить о дальнейших планах военных в прямом эфире. 

"Хочу отметить, что падение флангов - это ну для самого Бахмута критично, даже падение одного фланга", - пояснил военный.

Также он добавил, что это позволит в дальнейшем продвигаться вглубь флангов на Бахмутском направлении. Это нужно для деоккупации города.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

14 сентября бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские военные освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района Донецкой области. 15 сентября эту информацию подтвердили штурмовики. А 18 сентября ВСУ подняли украинский флаг над Андреевкой.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка. ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения русских войск и их линий снабжения.

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