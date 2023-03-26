Военные РФ нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам в Авдеевке (фото)

В воскресенье, 26 марта, российские оккупанты продолжают интенсивно избивать по Авдеевке Донецкой области. В частности, армия РФ нанесла авиаудару по двум многоэтажкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, предварительно обошлось без жертв.

"Россияне продолжают обстреливать Авдеевку. Они совершили ракетный авиаудар по двум многоэтажкам", - рассказал он.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 26 марта, российская армия интенсивно бьет по Авдеевке, применяя артиллерию и "Грады", в том числе кассетные боеприпасы.

Напомним, в последние недели российские силы постепенно продвигаются вокруг удерживаемого Украиной города Авдеевка к северу от Донецка. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная происходящему под Бахмутом.

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