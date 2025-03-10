Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что командование 70-го мотострелкового полка, воюющего в Запорожской области, пытается скрыть массовые жалобы военнослужащих. Солдаты недовольны так называемым "обнулением" сроков службы, принуждением раненых к возвращению в бой, а также коррупцией среди офицеров.

По информации "АТЭШ", военные передают жалобы через родственников и направляют обращения в военную прокуратуру РФ и профильные ведомства. Однако вместо решения проблем руководство полка избрало тактику подавления недовольства.

В подразделении уже началось изъятие мобильных телефонов у личного состава. Это делается для того, чтобы ограничить распространение информации о реальной ситуации в полку и предотвратить утечку данных за его пределы.

Движение "АТЕШ" продолжает следить за развитием событий. По их словам, в российской армии растет недовольство среди военнослужащих, которые осознают, что их используют как "расходный материал".

Ранее уже появлялись сообщения о подобных репрессиях против солдат, которые пытаются донести правду о положении дел на фронте.