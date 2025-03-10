Военные РФ жалуются на "обнуление" сроков службы, - "АТЕШ"

Командование РФ 70-го мотострелкового полка в Запорожской области пытается скрыть массовые жалобы солдат на обнуление сроков службы и принуждение раненых к боям. В подразделении уже начали изымать мобильные телефоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что командование 70-го мотострелкового полка, воюющего в Запорожской области, пытается скрыть массовые жалобы военнослужащих. Солдаты недовольны так называемым "обнулением" сроков службы, принуждением раненых к возвращению в бой, а также коррупцией среди офицеров.
По информации "АТЭШ", военные передают жалобы через родственников и направляют обращения в военную прокуратуру РФ и профильные ведомства. Однако вместо решения проблем руководство полка избрало тактику подавления недовольства.
В подразделении уже началось изъятие мобильных телефонов у личного состава. Это делается для того, чтобы ограничить распространение информации о реальной ситуации в полку и предотвратить утечку данных за его пределы.
Движение "АТЕШ" продолжает следить за развитием событий. По их словам, в российской армии растет недовольство среди военнослужащих, которые осознают, что их используют как "расходный материал".
Ранее уже появлялись сообщения о подобных репрессиях против солдат, которые пытаются донести правду о положении дел на фронте.
Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщали, что российские захватчики размещают технику в захваченных домах жителей временно оккупированной части Херсонской области. В частности, бронетехнику, военные грузовики и даже РСЗО.
Также мы писали, что из-за угрозы для НПЗ российские захватчики вынуждены перебрасывать ПВО из оккупированного Крыма вглубь территории страны-агрессора.
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