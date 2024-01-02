Военные РФ обстреляли Никополь: есть раненые и разрушения (фото)

Из-за российской атаки в городе были ранены два человека: 50-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший 59 лет будет лечиться амбулаторно.

Фото: россияне атаковали Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Вражеские снаряды наделали беды в городе. Повреждены частное и промышленное предприятия, детсад, парковая инфраструктура, торговый павильон", - сообщил Лысак.

По его словам, из-за атаки РФ в городе также изуродованы:

3 многоэтажки,

16 частных домов

5 хозяйственных сооружений, 2 - уничтожены.

авто,

линия электропередач,

газопроводы.

Ночная атака беспилотниками по территории Украины

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине 35 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

В Киеве обломки сбитых беспилотников рухнули в двух районах города. На месте падения возникли пожары.

В новогоднюю ночь российские террористы атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

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