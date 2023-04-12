Военные РФ обстреляли Никополь, атаковав жилые дома: четыре человека ранены

"Российская армия ударила по жилым домам в Никополе. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.

"Артиллерийские снаряды изуродовали в городе 13 частных домов, два хозяйственных сооружения и авто. Обследование территории продолжается", - добавил Лысак.