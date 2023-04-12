Военные РФ обстреляли Никополь, атаковав жилые дома: четыре человека ранены

В среду, 12 апреля, российские военные нанесли удары по жилым домам Никополя Днепропетровской области. Четверо человек получили ранения, двое из них пришлось доставать из-под завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Российская армия ударила по жилым домам в Никополе. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.
"Артиллерийские снаряды изуродовали в городе 13 частных домов, два хозяйственных сооружения и авто. Обследование территории продолжается", - добавил Лысак.
Как сообщалось, во вторник, 11 апреля, россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и повредили частный дом.
А в понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушения.
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