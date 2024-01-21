Военные РФ обстреляли Донецкую область: есть жертва и раненый

Сегодня, 21 января, россияне обстреляли Красногоровку Марьинской громады из Градов и пушек 152-го калибра.

В результате российского обстрела 62-летний мужчина погиб, другой 70-летний - получил ранения.

"Раненый доставлен в больницу - он получает необходимую медицинскую помощь",- подчеркнул Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него. В частности, мы писали, что под обстрел попала ТЭС в Донецкой области.

При этом российские войска постоянно заявляют о желании полного захвата Донецкой области, каждый раз называя новые даты "икс". К примеру, в середине октября прошлого года начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказывал, что российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Они рассчитывали выйти на административные границы региона до 31 декабря.

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