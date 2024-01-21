Військові РФ обстріляли Донецьку область: є жертва та поранений

Сьогодні, 21 січня, росіяни обстріляли Красногорівку Мар'їнської громади з Градів та гармат 152-го калібру.

В результаті російського обстрілу 62-річний чоловік загинув, інший 70-річний - отримав поранення.

"Пораненого доставлено в лікарню - він отримує необхідну медичну допомогу",- наголосив Філашкін.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. Зокрема, ми писали, що під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області.

При цьому, російські війська постійно заявляють про бажання повного захоплення Донецької області, щоразу називаючи нові дати "ікс". Наприклад, у середині жовтня минулого року начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Вони розраховували вийти на адміністративні кордони регіону до 31 грудня.

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