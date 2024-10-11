Военные Польши и стран Балтии рассказали, что ждет Путина в случае атаки на Европу

В частности, представители стран Балтии считают, что после войны в Украине Россия может направить свой "империалистический экспансионизм" на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По его словам, вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью так называемого Союзного государства.

"Украина дает нам несколько лет времени. Если Россия победит в Украине, у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно", – заявил начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак.

Он отметил, что в случае если Россия перейдет границу с Литвой, будет "немедленный ответ".

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", – заявил Анджейчак.

По его мнению, страны Европы "должны взять инициативу в свои руки" и дать понять России, что нападение на Польшу или страны Балтии станет началом тотального противостояния. Он считает, что это единственный способ удержать Кремль от подобной агрессии.

С этой целью Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые будут использованы в случае нападения России.

"Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять", - заявил командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

Что известно о Балтийской линии обороны

Строительство Балтийской линии обороны в Эстонии пройдет в три этапа. Первые два предполагают возведение 40 опорных пунктов и 12 складов. На третьем этапе планируется прибавить еще 8 пунктов. Эта оборонная инфраструктура следует договоренностям саммита НАТО, обеспечивая защиту союзников с первого метра.

Проект включает в себя заграждения и полевые укрепления для сдерживания врага. Уже заключены контракты на закупку заградительных материалов, таких как режущая проволока и зубы дракона и разрабатываются прототипы бункеров.