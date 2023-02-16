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Военные показали уничтожение крылатой ракеты россиян сегодня ночью (видео)

Иллюстративное фото: военные показали уничтожение крылатой ракеты россиян сегодня ночью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сбили российскую ракету "Калибр" на юге сегодня, 16 февраля, ночью. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

"Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбивает российскую крылатую ракету "Калибр" ночью 16 февраля 2023 года", - написал военный, обнародовав соответствующее видео.

Напомним, ранее стало известно, что 16 февраля ночью россияне нанесли очередной массированный удар по Украине.

Всего оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, половину из которых удалось сбить.

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