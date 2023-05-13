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Военные показали остатки сбитого российского "Ланцета"

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Херсонская область, Суббота 13 мая 2023 22:57
Военные показали остатки сбитого российского "Ланцета" Фото: российский боеприпас "Ланцет" (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, украинские военные показали остатки "Ланцета" после работы огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушного командования "Юг".

"А вот и результат боевой работы воинов мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", - говорится в заявлении.

По словам пресс-службы воздушного командования, на видео все остатки российского "Ланцета".

Напомним, украинские военные сегодня показали фрагменты жесткого боя во время штурма в Донецкой области.

Также мы писали, что в воздушных силах отреагировали на данные CNN о попытке уничтожения системы Patriot.

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