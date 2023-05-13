ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові показали залишки збитого російського "Ланцета"

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 13 травня 2023 22:57
Військові показали залишки збитого російського "Ланцета" Фото: російський боєприпас "Ланцет" (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 травня, українські військові показали залишки російського "Ланцету" після роботи вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряного командування "Південь".

"А ось і результат бойової роботи воїнів мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь", йдеться в заяві.

За словами пресслужби повітряного командування, на відео всі залишки російського "Ланцета".

Нагадаємо, українські військові сьогодні показали фрагменти жорсткого бою під час штурму в Донецькій області.

Також ми писали, що у Повітряних силах відреагували на дані CNN про спробу знищення системи Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Херсонська область
NEWS
В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо
В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу