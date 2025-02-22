Военные показали работу платформы "Воля-Е для эвакуации раненых (видео)

Военные показали испытания роботизированной платформы "Воля-Е". Данное изобретение предназначено для эвакуации раненых с поля боя.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".
"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" провели испытания логистически-эвакуационной платформы", - отметили военные.
Они отметили, что платформа была приобретена норвежским благотворительным фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Эта благотворительная организация провела сбор и отправку в Украину транспорта и спасательного оборудования на сумму около 150 млн норвежских крон.
Главное назначение роботизированной платформы с красноречивым названием "Воля-Е" - вывезти раненого к точке эвакуации, где будет ждать медэвак.
"В боевых условиях, когда счет идет на секунды, подобные наземные дроны становятся буквально платформами жизни, которые помогают спасти жизни наших воинов", - подчеркнули в "Хортице".
Как отметил заместитель начальника военно-медицинского центра ОКП ОСУВ "Хортица" полковник медицинской службы Константин Кищук, после испытаний появились определенные наработки по усовершенствованию роботизированной платформы. Они обобщены и переданы производителям для дальнейшей модернизации "Воля-Е".
Напомним, что в мае прошлого года Министерство обороны Украины вместе с Министерством вопросов стратегических отраслей промышленности и Генеральным штабом провели испытания роботизированной техники, которая предназначена для эвакуации с поля боя.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что в прошлом году Минобороны разрешило эксплуатацию сразу нескольких наземных роботизированных комплексов украинского производства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.