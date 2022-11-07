ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 ноября 2022 08:41
ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев Фото: ВСУ продолжают наступательные действия в районе Сватово и Кременной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытаются укрепить оборону в Херсонской области, чтобы удержать позиции. Однако украинские бойцы блокируют оккупантов на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке Харьковской области и западе Луганской области. ВСУ продвигаются на линии Сватово-Кременная. Об этом свидетельствуют даже заявления самих оккупантов.

По некоторым источникам, подразделения ВСУ нанесли мощный удар возле Макеевки в Луганской области, в результате чего погибли около 500 российских мобилизованных.

ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Донецкая область

Это направление фронта остается самым сложным. Российские блоггеры заявили, что 155-я бригада морской пехоты РФ понесла значительные потери во время недавнего наступления на Павловку.

В то же время оккупанты заявляют, что частично прорвали оборону ВСУ вблизи Бахмута и якобы имеют успехи. Генштаб не подтверждает эту информацию.

Однако известно, что в районе Бахмута, Угледара и Авдеевки продолжают интенсивные бои.

ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Херсонская область

Российские войска продолжают укрепляться на правом и левом берегу Днепра. Однако украинские защитники блокируют врага и не дают ему продвигаться.

При этом оккупанты массово выселяют и депортируют жителей Херсонской области, заявляя об угрозе со стороны украинских войск. По данным ISW, российские силы продолжают бороться с внутренним сопротивлением и плохим обеспечением мобилизованных.

ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские бойцы разгромили батальон "Ахмат" во временно оккупированном Лисичанске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины окупанти Война в Украине Война России против Украины
NEWS
В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света
В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ