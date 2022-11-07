ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Российские войска пытаются укрепить оборону в Херсонской области, чтобы удержать позиции. Однако украинские бойцы блокируют оккупантов на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке Харьковской области и западе Луганской области. ВСУ продвигаются на линии Сватово-Кременная. Об этом свидетельствуют даже заявления самих оккупантов.

По некоторым источникам, подразделения ВСУ нанесли мощный удар возле Макеевки в Луганской области, в результате чего погибли около 500 российских мобилизованных.

Донецкая область

Это направление фронта остается самым сложным. Российские блоггеры заявили, что 155-я бригада морской пехоты РФ понесла значительные потери во время недавнего наступления на Павловку.

В то же время оккупанты заявляют, что частично прорвали оборону ВСУ вблизи Бахмута и якобы имеют успехи. Генштаб не подтверждает эту информацию.

Однако известно, что в районе Бахмута, Угледара и Авдеевки продолжают интенсивные бои.

Херсонская область

Российские войска продолжают укрепляться на правом и левом берегу Днепра. Однако украинские защитники блокируют врага и не дают ему продвигаться.