Военные показали, как сбивали "Шахед" во время ночной атаки России (видео)

Обстрелы РФ по Украине

В ночь на 8 января российские войска атаковали Украину. Беспилотники начали атаковать Украину после 23:00 вторника, 7 января.

В частности, российские дроны заметили в Киевской области после полуночи. ПВО работала как в Киеве, так и в области.

Позже в Воздушных силах рассказали, что в ночь на 8 января РФ запустила по территории Украины 64 беспилотника типа "Шахед". Противовоздушной обороне удалось сбить 41 вражеский дрон.

Добавим, что после 10:00 среды, 8 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Кроме того, уже позже, 8 января, Россия атаковала Запорожье. Известно о 30 раненых и одном погибшем. Число жертв и пострадавших продолжает расти.

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