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Военные показали, как выглядит разрушенный Часов Яр

Фото: Часов Яр разрушен российскими снарядами (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Воины штурмового батальона "Черный лебедь" 255-й ударной группы Вооруженных сил Украины, действующие на восточном фронте, продемонстрировали состояние Часова Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал батальона.

В видеозаписи с дронов можно увидеть разрушенную в результате российских обстрелов церковь, а рядом - детскую площадку.

Вокруг - земля, выжженная вражескими снарядами и ракетами, поваленные деревья и разрушенные здания. Все постройки в квартале были разрушены.

Наступление русского на Часов Яр

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Захват города создаст условия для дальнейшего продвижения врага в Краматорскую агломерацию.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров отметил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, но украинские военные срывают эти планы врага.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в некоторых направлениях фронта в последнее время начала осложняться ситуация.

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