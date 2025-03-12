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Военные показали, как дроном вывели гражданских с нуля через минные поля (видео)

Фото: военные вывели гражданских с нуля дроном (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные с помощью дрона эвакуировали гражданских с нуля. Спецоперация включала вывод людей через опасные заминированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

В Часовом Яру военные 24 ОМБр имени короля Даниила провели спецоперацию по эвакуации гражданских. Во время боевого вылета пилоты механизированного батальона обнаружили российского оккупанта, который пытался выйти к другой штурмовой группе россиян.

Оккупанта начали атаковать FPV-дроны, но россиянин спрятался в подвале, где были двое местных жителей.

Воины готовились ударить по подвалу фугасом, но в последний момент из руин появились женщина и мужчина.

"Бойцы не могли продолжать работу и отправили на место дрон с громкоговорителем, чтобы давать указания гражданским", - пояснили военные.

Дрон выводил женщину и мужчину через минные поля, одичавших животных и под угрозой атак врага. Они шли более восьми километров к позициям пехоты 24 бригады.

"Голосом с дрона их вывели на позиции пехоты 24 бригады и впоследствии эвакуировали в ближайший шелтер", - рассказали в бригаде.

 

Напомним, что на днях РФ пыталась прорвать оборону возле Часового Яра.

Заметим, что сегодня с начала суток на фронте произошло больше 60 боевых столкновений. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях.

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